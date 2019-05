العديد من الصائمين يشعرون بالكسل والتعب والإرهاق، وهذا يرجع لقلة نسبة السوائل داخل الجسم نتيجة للصيام، وخلال هذا التقرير نتعرف على أهم النصائح الهامة للحد من الشعور بالخمول والكسل أثناء نهار رمضان وخصوصاص مع فقدان الجسم لمعظم طاقته خلال العشر الأواخر.

الشعور بالكسل والاجهاد خلال الصيام يرجع لاتباع أنظمة غذائية غير صحية، مع عدم تعويض الجسم بالسوائل الصحية التي يحتاجها بشكل كبير بعد عدد ساعات الصيام الطويلة وهناك بعض النصائح التي يجب الاهتمام بها لتجنب الشعور بالكسل واستبداله بالنشاط خلال الصيام والحر، ومنها:

– وجبة السحور يجب أن تكون خفيفة وليست غنية بالدهون فيمكنك تناول طبق من السلطة الخضراء مع قطعة من الجبن قليلة الملح وخبز.

– البعد عن تناول الأطعمة الغنية بالدهون أو السريعة أو المقلية لأنها تتسبب في شعورك بالكسل بشكل كبير.

– السوائل لها فعالية السحر في تنشيط خلايا الجسم، ولذا عليك تناول العصائر الطبيعية غير المحلاه بالسكر، مع ضرورة تناول 2 لتر من الماء في الفترة بين الإفطار إلي السحور، واستبدل المشروبات التي تحتوي علي الكافيين بمشروبات الأعشاب الطبيعية كالينسون والنعناع والبردقوش.

– بعد تناولك لوجبة الإفطار عليك وضع طبق كبير من الخضروات الورقية كالخس والجرجير أمامك وتناوله على فترات متقاربة.

– عليك تناول الفواكه الغنية بالألياف كالبرتقال والتفاح بعد تناولك لوجبة السحور.

– الزبادي تُعد من الأغذية المهمة خلال شهر رمضان لذا عليك تناول كوب بعد وجبة الإفطار وكوب أخر مع وجبة السحور.

The post كيف تحافظ على نشاطك خلال الصيام في العشر الأواخر من رمضان؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا