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“إفطار جماعي” يُدخِل جنوب أفريقيا موسوعة غينيس

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن فرع شركة كوكا كولا الأمريكية في جنوب إفريقيا من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية من خلال تنظيمه لأكبر إفطار جماعي في السرير.

ولجأت الشركة الأميركية إلى جمع 574 شخصا من مدينة جوهانسبورغ، وطلبت منهم تناول وجبة الإفطار وهم داخل الأسرة التي وضعت خصيصا لهذه الغاية.

وقدمت شركة كوكا كولا للمتبرعين وجبة إفطار تتكون من نوعين من الطعام بالإضافة إلى كوب من العصير.

وبالفعل التزم المتطوعون بأماكنهم، وتناولوا وجبة الإفطار داخل أسرتهم ليعلن مسؤولو موسوعة غينيس عن نجاحهم في تحطيم الرقم القياسي السابق لأكبر إفطار جماعي في السرير.

وأعلنت شركة كوكا كولا أن هدفها الرئيسي من هذا الحفل قد تحقق، وقالت إنها ستقوم بالتبرع بأسرة المتطوعين المشاركين في الحفل للجميعات الخيرية الموجودة داخل جنوب إفريقيا.

الجدير بالذكر أن الرقم القياسي السابق المسجل لأكبر إفطار جماعي في السرير هو 418.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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