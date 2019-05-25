“إفطار جماعي” يُدخِل جنوب أفريقيا موسوعة غينيس

تمكن فرع شركة كوكا كولا الأمريكية في جنوب إفريقيا من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية من خلال تنظيمه لأكبر إفطار جماعي في السرير.

ولجأت الشركة الأميركية إلى جمع 574 شخصا من مدينة جوهانسبورغ، وطلبت منهم تناول وجبة الإفطار وهم داخل الأسرة التي وضعت خصيصا لهذه الغاية.

وقدمت شركة كوكا كولا للمتبرعين وجبة إفطار تتكون من نوعين من الطعام بالإضافة إلى كوب من العصير.

وبالفعل التزم المتطوعون بأماكنهم، وتناولوا وجبة الإفطار داخل أسرتهم ليعلن مسؤولو موسوعة غينيس عن نجاحهم في تحطيم الرقم القياسي السابق لأكبر إفطار جماعي في السرير.

وأعلنت شركة كوكا كولا أن هدفها الرئيسي من هذا الحفل قد تحقق، وقالت إنها ستقوم بالتبرع بأسرة المتطوعين المشاركين في الحفل للجميعات الخيرية الموجودة داخل جنوب إفريقيا.

الجدير بالذكر أن الرقم القياسي السابق المسجل لأكبر إفطار جماعي في السرير هو 418.

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