مشهد يصوّر حادث الأميرة ديانا بـ”25 دولارا”

قامت مدينة ناشيونال إنكويرير لايف للألعاب بتصميم مشهد ثلاثي الأبعاد يصور الحادث الذي وقع عام 1997 وأودى بحياة الأميرة ديانا.

ويظهر في المشهد طريق مشابه للطريق الحقيقي الذي كانت تسير عليه سيارة الأميرة ديانا، وضوء يظهر بشكل مفاجئ يتسبب في إرباك السائق ويضعف نظره مما يؤدي إلى وقوع الحادث المأساوي.

وتعرض مدينة الألعاب الفيديو للراغبين بمشاهدته مقابل 25 دولارا أميركيا، وتطرح في نهاية الفيديو سؤالا للمشاهدين حول رأيهم بالحادث، هل كان مدبرا من قبل العائلة الحاكمة، أم كان قضاء وقدرا؟

ولم تحظ هذه الفكرة بإعجاب العديد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي، الذين انتقدوا مدينة الألعاب لاستغلاها وفاة الأميرة ديانا لتحقيق الأرباح.

الجدير بالذكر أن مدينة ناشيونال إنكويرير لايف للألعاب أعلنت عن نيتها إطلاق فيديوهات أخرى مشابهة تعرض خلالها نظريات المؤامرة كالهبوط على سطح القمر، ووفاة مايكل جاكسون، وغيرها من الأحداث المثيرة للجدل.

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