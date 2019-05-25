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فيسبوك تتحدى بيتكوين بـGlobalCoin

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشارت عدة تقارير إلى نية شركة فيسبوك الأميركية إطلاق عملة رقمية مشفرة تحمل اسم GlobalCoin، تنافس من خلالها عملة بيتكوين الرقمية.

ومن المتوقع أن تقوم الشركة الأميركية بإجراء اختبارات على هذه العملة خلال العام الحالي استعدادا لطرحها في الأسواق في بداية العام 2020.

وتسعى فيسبوك من خلال هذا المشروع إلى توفير طرق جديدة وآمنة لنقل الأموال بين الدول وبشكل رسمي دون أن يحتاج العملاء إلى التعامل مع البنوك أو لتحويل العملات.

ولكي تحصل عملة فيسبوك الرقمية على دعم عالمي عمد مؤسس فيس بوك “مارك زوكيربيرغ” إلى لقاء محافظ بنك إنجلترا من أجل الحصول على دعمه للعملة الجديدة.

وأكدت التقارير أن عملة فيسبوك الجديدة ستبنى بشكل رئيسي على تقنية سلسلة الكتل بلوك تشين.

يذكر أن الشركة الأميركية ستستهدف بعملتها الرقمية السوق الهندية، نظرا لوجود عدد كبير من الهنود الذين يعملون خارج ديارهم ويقومون بتحويل الأموال إلى الهند بشكل مستمر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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