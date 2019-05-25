شركة Redmi تستعد لإطلاق هاتف مميز

تستعد شركة Redmi الصينية التابعة لشركة شاومي لرفع الستار عن هاتف بمميزات جديدة سيطلق عليه اسم Redmi K20.

وسيأتي الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 855، وببطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع.

وسيزود الهاتف بشاشة من نوع AMOLED خالية من القطع والثقوب، وبخاصية DC Dimming الجديدة التي تستخدم لكي لا تومض الشاشة بشكل تلقائي في السطوع المنخفض.

كما سيحتوي الهاتف الجديد على ميزة Game Turbo 2.0 التي ستتيح الفرصة للمستخدم للرد على الرسائل الواردة إليه بشكل مباشر خلال اللعب، ودون أن يضطر لإيقاف اللعب والخروج من اللعبة.

وسيضم هاتف Redmi K20 كاميرا خلفية ثلاثية بدقة عالية قادرة على تسجيل مقاطعة فيديو بطيئة بمعدل 960 إطارا في الثانية.

كما قامت الشركة الصينية بتوفير ماسح للبصمات من الجيل السابع تم دمجه في شاشة الهاتف.

يذكر أن شركة Redmi قررت طرح الهاتف الجديد في الأسواق يوم 28 مايو الجاري دون أن تفصح عن سعره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية