تعرف على الجيل الجديد القادم من سيارات «تويوتا» الهيدروجينية

كشفت شركة تويوتا أنها ستطلق قريباً جيلاً ثانياً من سياراتها الهيدروجينية، أما الجيل الثالث للسيارة فسيطرح في السوق خلال 10 أعوام قادمة.

حيث قدمت تويوتا توقعاتها بشأن مستقبل السيارات البيئية التي من شأنها أن تحل محل السيارات المستخدمة لمحركات الاحتراق الداخلي، كما توقع خبراء الشركة بتخفيض سعر تلك السيارات فيما بعد.

هذا وتبيع تويوتا في الوقت الحاضر في سوق السيارات اليابانية الداخلية سيدان “Mirai” الهيدروجينية التي يبلغ سعرها 65 ألفاً و800 دولار، فيما قال اليابانيون أن سعر الجيلين الثاني والثالث لتلك السيارة سينخفض، وسيكون بإمكان مقارنتها بسعر السيارات الهجينة التي تباع حاليا في سوق السيارات العالمية.

وقال رئيس مكتب مبيعات تويوتا في أوروبا، مات هارسون أن سعر سيارة “Prius” الهجينة انخفض منذ إطلاقها عام 1997 بنسبة 70%.

وتتوقع تويوتا أن ترتفع عما قريب حصة سياراتها الهجينة في المبيعات الأوروبية إلى 60%.

