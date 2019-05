خبراء تغذية ينصحون بتناول «الشاورما» لاحتوائها على مواد ضرورية للجسم

يفيد خبراء التغذية بأن السمنة تسبب عدداً من الأمراض بما فيها أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري، ولتجنب هذه المشكلة ينصحون بالاهتمام بالنظام الغذائي.

كما يتفق خبراء التغذية على أن عدد وجبات الطعام في اليوم يجب ألا يزيد على ثلاث، ولكن إذا كان الشخص يصرف طاقة كبيرة ويشعر بالجوع فيمكنه تناول شيء خفيف، ومن المهم أيضاً أن يبدأ الإنسان يومه بوجبة الفطور.

أما وجبة الغداء فيجب أن تكون متوازنة وتحتوي على الخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات، ما يساعد على العمل بشكل مثمر، وعدم تناول وجبة دسمة في العشاء.

وتشير الدكتورة داريا روساكوفا، كبيرة أطباء مستشفى التغذية والصحة إلى أنه يجب التفكير بالنظام الغذائي مسبقاً أي يجب التفكير بما ستأكله غداً.

وفي حال تعذر تناول وجبة غذاء كاملة فيمكن تناول وجبة خفيفة من منتجات الألبان والخضروات والفواكه، ولكن من الأفضل والأسهل الذهاب إلى مطعم الوجبات السريعة وتناول الشاورما، بحسب خبير التغذية سيرغي أوبلوجكو، لأن الشاورما تحتوي على كل المواد الضرورية للجسم.

هذا ويشير خبراء التغذية إلى أنه من الضروري الاهتمام ليس فقط بالمواد الغذائية، بل وبالمشروبات أيضاً فلا بد من الماء البارد وخاصة في الأيام التي تكون فيها درجة الحرارة مرتفعة لمنع جفاف الجسم، كما يمكن تناول الشاي ومغلي الأعشاب والقهوة المهم أن تكون من دون سكر، وفي نفس الوقت يؤكدون على ضرورة تجنب تناول المشروبات الغازية المحلاة قدر الإمكان.

وبشكل عام ووفقاً لخبراء التغذية من أجل الحفاظ على وزن صحي وكبح زيادته، يجب ممارسة النشاط البدني بصورة دورية منظمة، لأن هذا النشاط يحرق جميع السعرات الحرارية الزائدة، وبالتالي يمنع زيادة الوزن.

