بعد أن سخرت من هواوي.. سحر شركة «إل جي» ينقلب على الساحر!

حاولت شركة “إل جي” الكورية الجنوبية مؤخراً الاستفادة من وقف الشركات الأمريكية تعاونها مع “هواوي” تنفيذاً لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإظهار مدى شراكتها القوية مع “غوغل”.

حيث نشرت “إل جي” تغريدة على صفحتها في “تويتر” أشادت فيها بعلاقتها مع “غوغل”، وكتبت:

“تربط إل جي وغوغل علاقة قوية منذ لسنوات”.

كما أرفقت الشركة الكورية التغريدة بلقطة لمحادثة مع غوغل تطرح فيها سؤالاً عن أفضل صديق له، فرد عليها:

“أريد أن أكون معك صريحا للغاية، أنا أعتقد أننا نتفق معكم بشكل غير سيئ”.

ويبدو، أن رد فعل المستخدمين على هذه التغريدة كان عكس ما توقعته الشركة، ما دفعها إلى إزالتها.

هذا وانتقد مغردون “إل جي” في ما يخص سياسة التحديث الخاصة بها المتعلقة بأندرويد، وكتب أحد المعلقين:

“العلاقة جيدة جداً بينكم وبين غوغل، لدرجة أن هواتفكم لا تتلقى تحديثات البرامج عملياً منهم”.

وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت شركة “هواوي” على قائمة الشركات التي لا يمنع على الجهات الأمريكية التجارة معها، إلا بموجب تراخيص خاصة تصدرها واشنطن.

