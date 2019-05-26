خبراء تغذية: إليك 3 نصائح لتفادي الشعور بالتخمة في رمضان

(CNN) — الدعوات على الإفطار في رمضان قد تجعل الالتزام بالبرنامج الصحي أصعب.

وفقا لخبيرة التغذية رزان شويحات، هناك 3 اشياء ممكن أن تساعدنا.

اولا، تناول وجبتك ببطء حتى لا يقوم أي شخص بإضافة أي طعام لطبقك.

ثانيا، اختر الأطباق التي تحتوي على خضار أكثر، واعتمد مبدأ النوعية والكمية، فإن كانت نوعية الأطعمة دسمة قلل الكمية، وإن كانت النوعية صحية يمكنك أن تتناول كمية أكثر.

أما فيما يتعلق بالحلويات، فحاول اختيار نوع واحد منها وتشارك مع شخص آخر في حال كانت القطعة كبيرة.

قبل الافطار تذكر أن تبدأ أنت بالتغيير، وقدم لضيوفك سفرة منوعة تكون فيها اختيارات مختلفة بين المشوي والمقلي ليكون لهم الاختيار.