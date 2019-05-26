نصائح هامة وحلول لمرضى القولون العصبي في رمضان

(CNN) — هنالك أغذية تزيد من تهيج القولون العصبي وتزيد من الألم خاصة بعد فترة الصيام.

تقول خبيرة التغذية رزان شويحات، إن الأشخاص ممن يعانون من القولون العصبي من الممكن أن تزيد أوجاعهم مع الصيام إذا تناولوا أنواعا محددة من الأغذية.

من هذه الأغذية التي تهيج القولون، المأكولات الحارة، والتي تحتوي على كمية كبيرة من البهارات، كذلك الأغذية المقلية التي تتعب القولون.

البقوليات مثل العدس والحمص والفول تعتبر أيضا من الأغذية التي تتعب القولون، ومن الصلصات أيضا الأطباق التي تعتمد في أساسها على صلصة البندورة المركزة.

قبل الافطار تذكر أن زيادة كمية الألياف يمكن أن تتعب القولون، لذلك يمكن تقليل كمية السلطة على الإفطار، واستبدالها بشوربة خضار حتى تحصل على خضار هضمها أسهل.