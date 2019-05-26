هواوي تتلقى صفعة جديدة

تعرضت شركة هواوي الصينية لصفعة جديدة جاءت من قبل مؤسسة ذواكر SD الأميركية التي تزود الشركة بذواكر SD و MicroSD.

وأعلنت المؤسسة انصياعها لأوامر الحكومة الأميركية بوقف التعامل مع شركة هواوي الصينية لأسباب أمنية.

وقالت الشركة إن الإدارة الأميركية حظرت التعامل مع 70 شركة من بينها هواوي، وبالتالي فإن مؤسسة SD لن تكون قادرة على بيع منتجاتها أو شراء معدات من الشركات التي شملها الحظر.

من جهة أخرى قالت شركة هواوي الصينية إن هذا الحظر كان متوقعا بالنسبة لها، لذلك فإنها قامت في الفترة السابقة بتجريب ذواكرها الخاصة، حيث دمجتها مع بعض الأجهزة التي تنتجها الشركة.

وأكدت الشركة الصينية أن منع استخدام ذواكر SD وMicro SD سيشمل الهواتف الجديدة فقط، أما الهواتف القديمة الموجودة في الأسواق فستبقى قادرة على استخدام تلك الذواكر بشكل طبيعي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية