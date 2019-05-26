Vivo تعلن عن هاتف جديد بشاشة مثقوبة

كشفت شركة Vivo الصينية عن هاتف جديد بشاشة مثقوبة أطلقت عليها اسم Vivo Z5x.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 710، وبنظام Android 9Pie، وسيأتي بذاكرة داخلية بسعة 64 و128 غيغابايت، وذاكرة عشوائية بسعة 4،6،8 غيغابايت

وزودت الشركة الصينية الجهاز بشاشة LCD بحجم 6.53 بوصة وبدقة 1080*2340، واحتوت الشاشة على ثقب مخصص للكاميرا الأمامية، التي جاءت بدقة 16 ميغابيكسل، وبفتحة عدسة f2.0.

في حين جاءت الكاميرا الخلفية ثلاثية، فبلغت دقة الكاميرا الأولى 16 ميغا بيكسل، والثانية 8 ميغا بيكسل، واحتوت الثالثة على مستشعر عمق بدقة 2 ميغابيكسل.

وبلغت قوة بطارية الهاتف 5000 ميلي أمبير، قابلة للشحن السريع بقوة 18 واط، كما احتوت الجهة الخلفية للهاتف على مستشعر للبصمات.

وطرحت Vivo الهاتف في الأسواق بأسعار مختلفة، حيث بلغ سعر الموديل برامات 4 غيغا وذاكرة 64 غيغا، 202 دولار، أما الموديل 6 غيغا وذاكرة 64 فبلغ سعره 217 دولارا، بينما بلغ سعر الموديل برامات 6 غيغا وذاكرة 128 غيغا 246 دولارا، في حين وصل سعر الموديل برامات 8 غيغا وذاكرة 128 غيغا إلى 289 دولارا.

الجدير بالذكر أن الشركة الصينية أعلنت عن إطلاقها لهاتفها في الأسواق الصينية في الأول من يونيو القادم.

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