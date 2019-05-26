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مايكروسوفت تقدم مفاجأة لعشاق الألعاب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشارت عدة تقارير إلى أن منصة XCloud السحابية التي تعمل على إنتاجها شركة مايكروسوفت الأميركية ستكون قادرة على تشغيل 3500 لعبة معا بشكل مباشر، ودون أن يحتاج المستخدم لتثبيت هذه الألعاب على جهازه.

وأكدت التقارير أن هذه الألعاب ستعمل دون أن يكون هناك حاجة لإدخال أي تعديلات عليها من قبل المطورين.

واستطاعت مايكروسوفت أن توفر هذا الأمر من خلال منصة Azure للتخزين السحابي التابعة لمايكروسوفت، والتي ستكون قادرة على تشغيل الألعاب من خلال سيرفرات موجودة في 13 منطقة عالمية.

وأتاحت الشركة الأميركية المجال للمطورين بإجراء تعديلات على ألعابهم بشكل فوري ومباشر من خلال الخدمة السحابية، حيث سيتم تثبيت الألعاب عليها عوضا عن الهاتف.

الجدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت لم تفصح حتى الآن عن الموعد الرسمي لإطلاق هذه الخدمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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