قصة مؤلمة.. جهاز علاج السرطان يسحق مريضة روسية

لقيت الروسية فالنتينا ميناكوفا البالغة من العمر 51 عاما حتفها تحت جهاز علاج سرطان الثدي أثناء خضوعها لجلسة علاج.

ووقعت هذه الحادثة في مستشفى في مدينة فورنبيرغ الروسية، حيث أصيب جهاز علاج سرطان الثدي بعطل خلال وجود فالنتينا تحته، حيث أدى تحرك الطاولة التي تستلقي عليها المريضة إلى الأعلى إلى سحقها من قبل الجهاز.

وحاولت المريضة الاستنجاد بزوجها الموجود في الممر، والذي هرع إلى داخل الغرفة محاولا إخراجها من تحت الجهاز الضخم بمساعدة الأطباء والممرضين دون جدوى لتلقى المرأة الروسية حتفها على الفور وسط ذهول زوجها والكادر الطبي الذي فشل في إيقاف الجهاز.

وفتحت السلطات الروسية تحقيقا في الحادث، وحملت مسؤولية وفاة المرأة للعاملين في المستشفى الذين لم يقوموا بالضغط على زر الطوارئ الموجود في الجهاز لإيقافه، حيث أكدت أن الوفاة حدثت نتيجة الإهمال.

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