جريمة قتل نادرة.. عجوز تقتل جارتها بدار المسنين

قامت عجوز فرنسية تبلغ من العمر 102 أعوام تقطن في دار المسنين في مدينة كومو الفرنسية بارتكاب جريمة قتل راح ضحيتها جارتها في الدار والتي تبلغ من العمر 92 عاما.

وقالت العجوز التي لم يكشف عن اسمها لإحدى موظفات الدار إنها قتلت العجوز الأخرى من خلال ضربها على رأسها عدة ضربات قبل أن تقوم بخنقها.

وقامت الموظفة بإبلاغ السلطات المختصة والتي جاءت إلى الدار ونقلت العجوزة المتوفاة إلى المستشفى لتحديد أسباب الوفاة والتي جاءت متطابقة لما قالته العجوز الأخرى، لتسارع السلطات الفرنسية بنقل العجوز إلى مستشفى الأمراض العقلية، من أجل تقييم حالتها النفسية والتأكد من أهليتها للخضوع للمحاكمة.

وقالت السلطات الفرنسية إنها تنتظر تقرير مستشفى الأمراض العقلية لتحدد إن كانت ستحيل العجوز للمحكمة بتهمة القتل العمد أو ستبقي عليها في مستشفى الأمراض العقلية لتلقي العلاج اللازم.

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