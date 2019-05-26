قيمة “أبل” تتجاوز عتبة الـ200 مليار دولار

تجاوزت القيمة التجارية لشركة “أبل” الأميركية عتبة الـ200 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخها، وفقا لتقرير فوربس السنوي عن أكثر العلامات التجارية قيمة في العالم.

وبلغت قيمة العلامة التجارية للعملاق التقني “أبل”، 205.5 مليارات دولار بزيادة قدرها 12 في المئة عن قيمتها في العام 2018.

وفي الوقت نفسه تراجعت مبيعات أجهزة هواتف “أيفون” التي تنتجها الشركة ذاتها في الأرباع الأخيرة وتحديدا في الصين التي تحتضن شركات منافسة لهواتف أقل ثمنا مثل هواوي وشاوميا.

أما بالنسبة لإيرادات الهواتف الذكية فقد انخفضت بنسبة 17 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، لتصل إلى 31 مليار دولار مع ارتفاع السهم بنسبة 5 في المئة عند إعلان النتائج، وذلك يعود لسبب واحد هو تحقيق إيرادات خدمات قياسية.

ولكن حقيقة تفوق شركة “أبل” بخلقها شكلا فنيا لعملية نقل قاعدة عملائها من فئة منتج إلى فئة أخرى أمر لا يمكن إنكاره، فهي تميزت بأجهزة الكمبيوتر اللوحية وأجهزة الآيباد والايبود، بالإضافة إلى أيفون، لذلك تعد منتجاتها الأغلى والأكثر تفضيلا وحيازة عند طرحها في الأسواق.

ولعل الموضوع الأبرز تداولا الآن هو أمر حظر الرئيس الأميركي دونالد ترمب لشركة هواوي، وهل أنه يصب في صالح “أبل” كون الزبائن باتوا قلقين من اقتناء أجهزة هواوي على الرغم من أن الأمر لم يحسم بعد وتم تأجيل فترة العقوبات لمدة 90 يوما لإفساح المجال أمام تحديثات البرامج والتزامات أخرى متعلقة بالعقود وهو بشكل أو بآخر سيعود بالمنفعة إلى العملاق التكنولوجي الكبير “أبل”.

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