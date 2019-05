مؤسس هواوي: إذا مُنعت أبل من دخول السوق الصينية سأكون أول من يُعارض

عبّر رن زهينغفي مؤسس شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي، عن معارضته لأي إجراء مضاد لشركة أبل الأمريكية، وقال إنه لا يوافق على رد بكين المحتمل ضدها وسيكون أول من يعارض حظرها.

حيث قال رن زهينغفي لوكالة بلومبرغ رداً على سؤال حول إمكانية منع شركة أبل من دخول السوق الصينية كرد على إجراءات الولايات المتحدة ضد شركته: “أولاً، لن يحدث هذا، وثانياً، إذا حدث هذا، سوف أكون أول من يعارض، أبل هي أستاذتي، وهي تقود، لماذا ينبغي علي كطالب، أن يعارض أستاذه؟”. وعلى الرغم من أن قيود التصدير التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستعيق عمل شركته لمدة عامين، فإن هواوي إما ستزيد من الإمدادات إلى سوق رقائقها الخاصة، أو ستجد بدائل للاحتفاظ بميزتها في إنتاج الهواتف الذكية والمعدات لـشبكة 5G. هذا وأدرجت وزارة التجارة الأمريكية في منتصف مايو الجاري شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي على القائمة السوداء، وقطعت عليها طريق شراء مكونات وتقنيات من الشركات المصنعة الأمريكية.

