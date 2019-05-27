إدارة النهر: تخفيض الإمداد المائي بخط إجدابيا – سرت بسبب التجاوزات والوصلات غير الشرعية

أخبار ليبيا24

كشف جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي بأنه تم تخفيض الإمداد المائي بخط إجدابيا – سرت بسبب انخفاض المنسوب التشغيلي بخزان إجدابيا.

وأوضح الجهاز عبر صفحته الرسمية علة موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن التخفيض بدأ اعتبارا من يوم السبت 25 مايو ليصبح 100,000متر مكعب يومياً ناتج عن بعض التجاوزات كالوصلات غير الشرعيه بخط إجدابيا – سرت .

وأكدت إدارة الجهاز بضرورة تحرك الجهات ذات العلاقة بمدينة سرت للحدُ من اعتداءات البعض من المواطنين على خط المياه المغذي لمدينة سرت والمناطق المجاوره لها.

وناشدت إدارة الجهاز بضرورة الالتزام بالمخصصات المائية وتقنين الاستهلاك في المشاريع الزراعية، موضحة أنه من المتوقع عودة المياه إلى التدفق بالكميات المخصصة إلى مدينة سرت والمناطق المجاورة لها خلال أسبوع من تاريخه.

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