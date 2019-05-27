عادة ما تُسبب رائحة الفم الكريهة إزعاجاً بالغاً، ويمكن أن تُسبب لنا القلق في كثير من الأحيان، لكن الأمر أبسط مما نتوقَّع، فهناك طرق مختلفة لعلاج رائحة النفس الكريهة.

ورغم أن هناك مجموعة واسعة من المنتجات المتوفرة في المحلات التجارية، المُصممة لعلاج رائحة الفم الكريهة، مثل العلكة وغسول الفم، وغيرها من المنتجات، فإن تأثير هذه المنتجات مؤقت فقط، ولا يعالج السبب الجذري للأنفاس الكريهة.

وفيما يلي 8 نصائح حول علاج رائحة الفم الكريهة نقلا عن موقع ويب طب:

1. افركوا لسانكم بالفرشاة

استخدام الفرشاة لتنظيف الاسنان تبدو كافية للوهلة الاولى، لكن حتى الفرشاة لا تستطيع الوصول الى جميع اجزاء الفم مما يبقي الجزء الاكبر من فمنا دون عناية. فكثيراً ما تباغت رائحة الفم الكريهة من لا يحافظ على نظافة فمه. الرائحة عادة ما تنجم عن جزيئات الطعام المتحللة وبكتيريا الفم. لذلك فان فرك الأسنان بالفرشاة واستخدام الخيط الطبي وغسول الفم هو في غاية الأهمية، ولكن لا تنسوا أن تفركوا لسانكم بلطف للتخلص من أكبر عدد من البكتيريا.

تنظيف اللسان يعتبر اجراء هام من أجل علاج رائحة الفم الكريهة. اذا نظرتم الى اللسان بالمجهر فانه يشبه شعر السجادة – حيث توجد عليه الملايين من الألياف التي تلتقط جزيئات الطعام الصغيرة والبكتيريا. احرصوا بانتظام على تنظيف لسانكم بفرشاة الأسنان، حافة الملعقة أو منظف اللسان. إذا كان لديكم جهاز لتقويم الأسنان في الفم أو أجهزة أخرى، فاحرصوا على تنظيفها جيدا قبل اعادتها مرة أخرى الى فمكم.

2. مضغ العلكة اكثر من مجرد موضه

صدقوا أو لا تصدقوا، اللعاب هو أفضل سلاح ضد بخر الفم. لهذا السبب فجفاف الفم، الذي غالبا ما تسببه بعض الأدوية أو الحالات الطبية، هو الذي يؤدي إلى مشاكل الرائحة. بواسطة شطف جزيئات الطعام والبكتيريا، فان اللعاب يساعد أيضا في التخلص من رائحة الفم الكريهة.

إذا كنتم تتساءلون لماذا تكون رائحة فمكم كريهة في الصباح، فذلك يرجع بالأساس لأن إنتاج اللعاب أثناء النوم يقل، مما يسمح للجزيئات والروائح الكريهة في البقاء لفترة أطول. هنا تصبح العلكة الخالية من السكر مفيدة، لأن مضغ العلكة يؤدي الى افراز اللعاب، وكلما افرز لعاب أكثر في الفم تكون هناك بكتيريا أقل. اللعاب لا يشطف البكتيريا فقط، وإنما توجد فيه مواد معقمة وإنزيمات تقتل البكتيريا. سكاكر النعناع، من ناحية أخرى، عادة لا تشجع إنتاج اللعاب وتغطي الرائحة بشكل مؤقت فقط.

في حين أن كل شيء يسيّل اللعاب يحسن رائحة الفم، فالعلكة المحلاة بواسطة مادة تسمى كزيليتول (Xylitol) هي الخيار الأفضل. الكزيليتول يشكل بديلا للسكر الذي لا يزيد فقط من إنتاج اللعاب، وإنما يعمل أيضا على منع تكاثر البكتيريا في الفم.

3. اختاروا علكة بنكهة القرفة

فقد أظهرت دراسة حديثة أجريت على علكة بنكهة القرفة بان القرفة قد يكون لها القدرة على محاربة رائحة الفم الكريهة. خلافا لغيرها من النكهات، فالقرفة ليست مجرد غطاء. في الواقع، يبدو أن مكون في هذا التابل يقلل فعلا من كمية البكتيريا في الفم. المشكلة الوحيدة هي أن العلكة التي تحتوي على السكر تضر بالأسنان، لذا من الأفضل الحرص على مضغ علكة القرفة الخالية من السكر بدلا من ذلك.

4. أكثروا من شرب الماء

كلما تقدمتم في العمر فان احتمال حدوث الجفاف لديكم يزيد. قد لا تلاحظون حتى أنكم عطشى، لذلك يجب جعل شرب الماء عادة، لأن الماء سوف يساعد على الحفاظ على كمية قليلة جدا من البكتيريا في الفم. لشرب الماء فوائد صحية عديدة وعلاج رائحة الفم الكريهة هي واحده منها.

5. نفي الاسباب النادرة لرائحة الفم

قد يكون سبب المشكلة احيانا مشكلة في الأسنان، لذا يوصى بالتوجه الى الطبيب. اذ ان، طبيب الأسنان يمكنه تمييز كل ثقب، تسوس أو مرض في اللثة الذي قد يكون السبب في الرائحة الكريهة في فمكم. وفي حالات نادرة فان رائحة الفم الكريهة يمكن أن تشير إلى مشكلة أكبر، بما في ذلك التلوث، وحتى لقصور الكلى أو الكبد، لذلك يفضل زيارة الطبيب العام إذا لم يجد طبيب الأسنان سبب المشكلة.

6. تناولوا شريحة من الخبز

إذا كنتم تتبعون حمية قليلة الكربوهيدرات، فتذكروا أن رائحة الفم الكريهة هي أحد الآثار الجانبية المحتملة لمثل هذه الحمية. يمكن محاولة طرق مختلفة لإخفاء الرائحة، مثل مضغ العلكة أو أكل السكاكر الحارة، ولكن إضافة بعض الكربوهيدرات لنظامكم الغذائي يمكن أيضا أن يساعد في هذه المهمة.

7. اشتروا مسواك المياه الكهربائي (water pick)

لا يمكن بالفعل تنظيف الفم بشكل كامل بواسطة فرشاة الأسنان. مسواك المياه الكهربائي، وهو جهاز يرش تيار المياه على كل اللثة وبين الأسنان، يساعد في تنظيف طبقة البكتيريا التي تتراكم هناك. إذا بقي الطعام بين الأسنان في الأماكن التي لا تصل اليها فرشاة الأسنان، فانه يتخمر. في المرة القادمة التي تستخدمون فيها الخيط الطبي، شموا الخيط بعد الانتهاء من التنظيف. فهذا سوف يعطيكم فكرة عن رائحة جزيئات الطعام المخمرة أو المتعفنة.

8. لا تدعوا خيالكم يجعلكم تعتقدون أن لديكم رائحة كريهة في الفم

المصدر/ ويب طب