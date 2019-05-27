مقطع صادم لانهيار مسرح أثناء غناء أطفال. شاهد

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آخر ما خطر على البال المنظمين لحفلة غنائية لنحو مائة طفل صيني كانوا يغنون بفرح وحماس طفولي في أحد احتفالات مدينة تشانغشتو، أن يسقط عشرات الأطفال في حفرة بوسط خشبة المسرح أحدثها انهيار مفاجئ لم تُعْرَف أسبابه بعد.

ورصد مقطع فيديو حظي بانتشار هائل ولافت اللحظات الأولى من سقوط الأطفال في الحفرة التي أحدثها الانهيار في أجزاء من الثانية فيما باشرت السلطات المحلية في المدينة الصينية تحقيقا لمعرفة سبب الانهيار، أو المُتسبّب به، وسط اشتباه أولي بأن السبب يعود إلى ضغط هائل من أعداد الأطفال الذين صعدوا إلى خشبة المسرح، وهو ما كان على الأرجح فوق قدرة خشبة المسرح على التحمّل.

ووفق وسائل إعلام صينية نشرت مقطع الفيديو الذي بدا صادما لكثيرين داخل الصين، وحول العالم، فإن الحادث المأساوي نجمت عنه حالة وفاة واحدة لطفلة صغيرة، فيما سُجّلت نحو أربع عشرة إصابة بين أطفال صغار، ثلاث من هذه الحالات تبدو حرجة، فيما اضطرت سلطات المدينة لطلب دعم ومساندة طبية من المراكز الطبية القريبة.

وقال أهالي إن اللجنة المنظمة للاحتفال يجب أن تتحمل المسؤولية لأنها أقامت الحفل الغنائي للأطفال فوق خشبة مسرح قديم ومتهالك، فيما أوقفت السلطات المحلية ثلاثة أشخاص تقول إنهم نظّموا الحفل وسط اشتباه بمخالفات تنظيمية قادت إلى الكارثة. شاهد مقطع الفيديو الذي يُوثّق لحظة انهيار المسرح وسقوط الأطفال في الحفرة التي أحدثها الانهيار لتعرف أكثر.

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