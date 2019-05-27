مشاهدات مليونية لطفل يسقط من الطابق الخامس. شاهد

218TV|خاص

لم يكن يدور في خلد شاب صيني كان يركن سيارته في أحد شوارع مدينة يينييغ الصينية أن نظره سيقع بسرعة على أحد نوافذ مبنى عالٍ في الشارع، إذ بدأ طفل صغير يهوي من الطابق الخامس فيه، وهو ما دفعه لأن يترجل من السيارة بسرعة لافتة ويتقدم أسفل المبنى مادّاً يديه في الهواء للإمساك بالطفل كي لا يرتطم جسده الصغير في الأرض فيتهشم تماما، إذ نجحت شجاعة الشاب الصيني في تخفيف حدة ارتطام الطفل بالأرض، إذ قالت وسائل إعلام صينية إن الشاب والطفل نقلا معا إلى المشفى بسبب جروح ورضوض من النوع الخفيف.

ويُظْهِر مقطع الفيديو الذي حقق عدد مشاهدات مليونية ضخمة جدا داخل الصين وخارجها بعد ساعات من نشره على عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، الشاب وهو يفتح ذراعية لاستقبال الطفل الذي تسلل إلى النافذة وهوى منها، لكن شدة ارتطام الطفل بالشاب أوقعت الأخير على الأرض بقوة، الأمر الذي تسبب له ببعض الجروح والرضوض، لكن الطفل نجى بأعجوبة وفق أطباء تحدثت إليهم مواقع إخبارية صينية. شاهد مقطع الفيديو لتعرف أكثر.

يُشار إلى أن موقع قناة (218) لا يمكنه التحقق من صحة الصور ومقاطع الفيديو التي تُنْشَر على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية