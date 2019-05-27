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جديد سوني.. سماعة لا سلكية للرحلات

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أماطت شركة سوني اليابانية اللثام عن سماعة لا سلكية مميزة مناسبة للاستخدامات الشاقة والرحلات، أطلقت عليها اسم SRS-XB402M.

وتتميز السماعة الجديدة بخفة وزنها والذي يصل إلى 1.5 كغ، وبقدرتها على مقاومة الغبار والأتربة بحسب معيار IPX67.

وبفضل شهادة MIL-STD810G فإن السماعة الجديدة ستكون قادرة على تحمل السقوط من ارتفاع 1.2 متر.

وتحتوي السماعة على مكبرات صوت 53 مم تتيح للمستخدم الاستماع إلى الأصوات والنغمات العميقة، بالإضافة إلى وجود مجموعة من المؤثرات الضوئية والتي تتلون بحسب نوع الموسيقى التي يستمع إليها الشخص.

وعمدت سوني إلى جعل السماعة متوافقة ومتناسبة مع المساعد الصوتي أليكسا، ومع خدمة سبوتيفاي Connect.

وتعد بطارية السماعة إحدى أهم ميزاتها، حيث زودت الشركة اليابانية سماعة SRS-XB402M ببطارية تعمل لمدة 12 ساعة.

يذكر أن شركة سوني اليابانية لم تفصح عن سعر السماعة الجديدة، ولكنها أكدت طرح السماعة في الأسواق خلال شهر يوليو القادم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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