هواوي تتحدى العقوبات الأميركية بهاتف جديد

كشفت شركة هواوي الصينية بشكل رسمي عن هاتف جديد أطلقت عليه اسم Mate 20X 5G ليكون هذا الهاتف أول الهواتف التي تطلقها الشركة بعد العقوبات الأميركية المفروضة عليها.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Kirin 980 ونظام Android 9.0 Pie مع واجهة المستخدم EMUI 9.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة OLED بمقاس 7.2 بوصة، وبدقة 1080*2244 بيكسل.

واحتوت الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 24 ميغابيكسل تدعم تقنية HDR، وكاميرا خلفية ثلاثية، حيث تبلغ دقة الكاميرا الأولى 40 ميغابيكسل، والثانية 20 ميغابيكسل، والثالثة 8 ميغابيكسل.

أما بالنسبة للذاكرة الداخلية فبلغت مساحتها 128 غيغابايت، مع إتاحة الفرصة للمستخدم لمضاعفتها، في حين وصلت مساحة الذاكرة العشوائية في الجهاز إلى 6 غيغابايت.

ويتميز الهاتف الجديد بمودم الجيل الخامس الموجود فيه، وببطاريته التي تبلغ سعتها 4200 ميلي أمبير، والقابلة للشحن من خلال تقنية الشحن السريع هواوي Watt Super Charge 40.

بالإضافة إلى ذلك فإن جهاز Mate 20X 5G يدعم تقنيات حديثة ومتطورة كتقنية البلوتوث 5.0، ومنفذ USB 3.1 C، ونظام اتصالات المجال القريب NFC.

الجدير بالذكر أن الشركة الصينية لم تفصح عن سعر الجهاز، ولا عن موعد طرحه في الأسواق.

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