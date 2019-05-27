الكلاب تكشف السرطان.. إليكم الدليل

استطاع جرو صغير من فصيلة هاسكي يدعى سييرا، اكتشاف إصابة صاحبته الأميركية ستيفاني هيرفيل بمرض السرطان من خلال حاسة الشم الموجودة لديه.

وقالت المرأة الأميركية إنها تعيش مع هذا الجرو منذ 9 أشهر، حيث تبنته لكي تعوض الفراغ الذي تركه رحيل ابنها للخدمة في الجيش الأميركي.

وفي أحد الأيام لاحظت ستيفاني قيام كلبها بتصرفات غريبة معها، حيث كان يصعد فوق بطنها ويشمه، ويضغط عليه في أماكن محددة، ومن ثم يهرب ويختبئ في الخزانة.

ولم تعطِ ستيفاني في البداية أهمية لتصرفات كلبها الغريبة، ولكن مع تكرار سييرا لنفس الحركات، وهروبه المستمر منها دفعها للذهاب إلى المستشفى.

وبعد أن راجعت المستشفى تبين وجود تكلس على أحد مبياضها، وبدأت تأخذ العلاج له، ولكن سييرا ظل يكرر نفس الحركات مما دفعها للذهاب إلى عيادة نسائية لإجراء فحوصات دقيقة.

وبإعادة الفحص تبين إصابة ستيفاني بمرض سرطان المبايض من الدرجة الثالثة، لتبدأ المرأة الأميركية برحلة العلاج.

يذكر أن هناك العديد من الدراسات التي قام بها العلماء والتي تؤكد قدرة الكلاب على اكتشاف الأمراض بفضل حاسة الشم القوية الموجودة لديها.

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