الصين تستعد لإنتاج قطار “أسرع من الطائرات”

أعلنت الشركة الحكومية الصينية للسكك الحديدية عن قيامها بإجراء اختبارات أولية لنموذج قطار مغناطيسي مغلق يتوقع أن يكون القطار الأسرع في العالم.

وقالت الشركة الصينية إن القطار سيعتمد على تقنية المغناطيسية المعلقة من أجل الوصول لسرعته القصوى والتي تبلغ 600 كيلومتر في الساعة، فبفضل هذه التقنية سيسير القطار على وسادة هوائية عوضا عن سيره على السكة الحديدية بشكل مباشر.

وأكدت الشركة المنتجة للقطار أن القطار الجديد سيكون أسرع من الطائرات، حيث سيكون قادرا على نقل المسافرين من بكين إلى شنغهاي خلال 3.5 ساعة، في حين أن الطائرات تحتاج إلى 4.5 ساعة لقطع نفس هذه المسافة.

وصرحت الشركة الصينية للسكك الحديدية أن القطار الجديد سيكون متاحا بشكل واسع بحلول العام 2021.

وتسعى الصين من خلال إنتاج هذا القطار إلى التفوق على منافستها اليابان والتي تسعى لإنتاج قطار محلي بسرعة 603 كيلومترات في الساعة.

يذكر أن الصين تمتلك حاليا أسرع قطار تجاري في العالم، حيث تصل سرعته إلى 431 كيلومترا في الساعة.

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