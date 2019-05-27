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“رتيل”.. تطبيق جديد لمعرفة اسم السورة والقارئ

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة الاتصالات السعودية STC عن إطلاقها لتطبيق جديد أطلقت عليه اسم رتيل يتيح للمستخدم معرفة اسم القارئ، واسم السورة القرآنية التي يسمعها على التلفاز أو الراديو أو من أي جهة أخرى.

ويتميز تطبيق رتيل ببساطته وسهولة استخدامه، فيكفي أن يقوم الشخص بفتح التطبيق والضغط على زر استماع، ومن ثم توجيه الهاتف نحو مصدر الصوت ليقوم التطبيق بتحليل الصوت، وإظهار اسم السورة ورقمها واسم القارئ خلال مدة قصيرة للغاية.

وقالت شركة الاتصالات السعودية إن تطبيق رتيل يعمل على أجهزة أندرويد، وأي أو إس، كما أكدت أن التطبيق سيكون متاحا للجميع وبشكل مجاني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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