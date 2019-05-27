مقطع يثير ذهول العالم.. “قطار” يسير في الفضاء. شاهد لتعرف

218TV|خاص

لليوم الثالث على التوالي يحظى مقطع فيديو يحبس الأنفاس بنسبة مشاهدات ضخمة جداً ، بعد أن نشره موقع “سبيس دوت كوم”، والذي رصده أشهر مُتعقّب لحركة الأقمار الصناعية حول العالم عبر ماركو لانغبروك، إذ يظهر في مقطع الفيديو كما لو أن قطارا طويلا بنوافذ مضيئة يسير في منطقة شديدة الظلام بخط مستقيم، لكن المقطع سرعان ما اتضح أنه لستين قمرا صناعيا اُطْلِقَت إلى الفضاء الخارجي ضمن مشروع اتصالات لسرعة إنترنت فائقة جدا.

الأقمار الصناعية الستون أطلقتها شركة “سبيس إكس” لمؤسسها إيلون ماسك، ضمن مشروع “ستارلينك”، وهي الدفعة الأولى من الأقمار الصناعية للشركة ضمن مشروع لافت وجريء للاتصالات، فيما حقق مقطع الفيديو مستوى لافتا من الجدال، إذ شكك كثيرون بمقطع الفيديو وقالوا إنه يستحيل لأقمار صناعية أن تنطلق بهذا التتابع الدقيق في الفضاء الخارجي. شاهد مقطع الفيديو لتعرف أكثر.

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