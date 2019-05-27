صينية ستُسْجَن 7 سنوات لـ”سبب غريب”. شاهد لتعرف

218TV|خاص

الملايين حول العالم وقفوا مرارا أمام ماكينات السحب الآلي للأموال الموجودة أمام البنوك، ولم يتمكنوا من السحب إما لعدم كفاية الرصيد، وإما بسبب عطل تقني في ماكينة السحب، ورغم شعور المرارة والخذلان الذي يصيب من يتعرضون لهذه المواقف بسبب حاجتهم الماسة للمال، إلا أن أحدا منهم لم يفعل ما فعلته فتاة صينية تبحث عنها الشرطة الصينية، وقامت بتعميم مقطع فيديو يُظْهِر تصرفا غريبا وجنونيا لها قد يُعرّضها للسجن سبع سنوات وفق مواد القانون في الصين، إذ لم تعثر الشرطة حتى الآن على هذه السيدة غريبة الأطوار.

السيدة وفق ما يُظْهِرها مقطع نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، وحظي بنسبة مشاهدة ضخمة لوحظ أن ماكينة الصراف الآلي لم تعمل معها، ولم تُحقّق مرادها بسحب الأموال، إذ سرعان ما ظهرت في مقطع الفيديو وهي ممسكة بقطعة كبيرة من الحجارة وأخذت تُهشّم بها شاشة الماكينة، فيما بدأت الشرطة حصر أضرار مع إدارة البنك الصيني، دون أن يُعْرَف ما إذا كان سلوك المرأة يتعلق بمحاولة تكسير الماكينة للحصول على المال، أم انتقام من البنك الذي لا يُعْرف إذا ما كان يعاني من خلل تقني في تلك اللحظة التي يبدو أنها أغضبت المرأة. شاهد المقطع لتعرف أكثر.

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