متناسية تجار البشر متغاضية عن الإرهابيين…داخلية الوفاق تعلن رصد زعماء تهريب بشر ومتطرفين في صفوف القوات المسلحة

أخبار ليبيا24- خاص

علم القاصي والداني وثبت بما لايدع مجالًا للشك أن مجموعة من الإرهابيين بينهم قادة مطلوبين دوليًا ومحليًا وتجار الوقود والبشر صدرت بحقهم مذكرات قبض دولية شاركوا ويشاركون ضمن القوات التابعة لحكومة الوفاق ضد القوات المسلحة في معركة تحرير العاصمة طرابلس.

انقلبت موازين حكومة الوفاق وتحديدًا وزارة الداخلية وتغاضت وحاولت تجاهل الأعداد الكبيرة من الإرهابيين والمجرمين والمطلوبين ممن يقاتلون في صفوف حكومة الوفاق، حيث اعتبرهم وزير داخليتها فتحي باشاغا في مطلع يناير الماضي أنهم مليشيات تسيطر على الوزارات وميزانياتها وتحديدًا ميزانية وزارته، وإحداث فوضى أمنية هناك.

واتهم وزير داخلية الوفاق المجموعات المسلحة في طرابلس وقال باشاغا إن :”هناك مجموعات وقوى مسلحة تمتلك إمكانيات كبيرة، وتهيمن على ميزانية وزارة الداخلية، وعلى القرار السياسي والاقتصادي أيضا، وإن هذه المجموعات لا تخضع لأوامر الوزارة أو مؤسسات الدولة”.

وأضاف وزير الداخلية وفق تصريحات لشبكة الإذاعة البريطانية “BBC” أن هذه القوى والمجموعات المسلحة كونّت نفوذاً كبيراً خلال السنتين الماضيتين حتى أصبحت قوة موازية لوزارة الداخلية.

وبعد كيل الاتهامات من قبل باشاغا للمجموعات المسلحة التي تسيطر على العاصمة طرابلس خرج يوم أمس الأحد وأعلن عن رصدهم لما قال إنهم زعماء عصابات تهريب بشر ومتطرفين ضمن القوات المسلحة التابعة للقيادة العامة، وكأنه لايعلم أن المدعو عبدالرحمن ميلاد الشهير بـ “البيدجـا” من مدينة الزاوية وهو الذراع الأيمن لـ “محمد كشلاف” الشهير بـ “القصب” ومن أكبر مهربي الوقود والهجرة غير شرعية وتاجر مخدرات وصادر فيهما قرار عقوبات من مجلس الأمن لايقاتلون في صفوف حكومته.

أدلة كثيرة تثبت تورط إرهابيين في صفوف التنظيمات الإرهابية سواء داعش أو تنظيم القاعدة شاركوا في المعارك ضد القوات المسلحة وسافر عدد منهم للقتال خارج ليبيا بايع بعضهم الإرهابي البغدادي فيما بايع البقية تنظيم القاعدة.

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