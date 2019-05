بعد خروجه عن القيم والأعراف.. مصر توقف بث برنامج تلفزيوني شهير

قامت مصر بمنع بث برنامج تلفزيوني شهير، جراء ما اعتبرته خروجا عن القيم والأخلاق واستخدام عبارات مسيئة ومخالفة المعايير والأعراف.

حيث قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في بيان إنه تقرر منع بث برنامج “شيخ الحارة” في أي وسيلة إعلامية أو إلكترونية أو رقمية.

كما وجه إنذاراً لفضائية “القاهرة والناس” بوقف تراخيص مزاولة النشاط مؤقتاً حال عدم التزامها بالقرار.

هذا وأوضح المجلس أن القرار جاء بعد مطالعة الحلقة المعروضة في 25 مايو الجاري وما فيها من خروج عن القيم والأخلاق والخوض في الأعراض، واستخدام ألفاظ وعبارات مسيئة تتنافى مع حق الجمهور في مشاهدة إعلام هادف ومخافة ميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف.

ويعتبر برنامج “شيخ الحارة” برنامج حواري يعرض في شهر رمضان ويشهد مواجهات جريئة مع مشاهير بالفن والسياسة، ويكشف عن أسرار في حياتهم الشخصية والعملية.

