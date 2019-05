شركة أبل تستعرض أحدث حواسيبها المحمولة فائقة التطور والسرعة

أعلنت شركة “أبل” عن تحضيرها لطرح مجموعة جديدة من حواسب “ماك بوك برو”، ستتميز بمعالجات متطورة، وسرعة كبيرة في الأداء.

حيث ستطرح هذه الحواسب بعدة نماذج، نماذج كبيرة مزودة بشاشات 15 بوصة، ومعالجات “إنتيل كور” ثمانية النوى من الجيل التاسع، بتردد يصل إلى 4.8 غيغاهيرتز، مع “Turbo Boost”، ومعالجات “Intel Core i7” سداسية النوى، بتردد 4.5 غيغاهيرتز.

كما ستوفر هذه الحواسب قدرة عالية على معالجة البيانات بسرعة ودون مشاكل، حيث سيكون بإمكان المستخدم على سبيل المثال استعمالها لمعالجة 11 ملف فيديو بدقة “4K”.

أما بالنسبة لأجهزة “ماك بوك برو” الصغيرة الجديدة، فستزود بشاشات عالية الدقة بقياس 13 بوصة، إضافة لشريط “Touch Bar” يعمل باللمس مثبت على لوحة المفاتيح، وأقراص تخزين داخلية بسعة 256 غيغابايت، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وجميع الأجهزة السابقة ستزود بلوحات مفاتيح عدلتها “آبل” خصيصاً لتكون أزرارها أكثر متانة، وأقل إصداراً للضجيج أثناء الطباعة، ومحمية بطبقات خاصة تمنع تسرب الغبار والسوائل إلى أسفلها.

