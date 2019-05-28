حفرة جليدية “تبتلع” طفلة في لبنان. شاهد لتعرف

218TV|خاص

حظي مقطع فيديو صادم ومثير بعدد مشاهدات ضخمة بعد نشره بكثافة على عدة صفحات على تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي داخل لبنان وخارجه، إذ يُظْهِر مقطع الفيديو الذي لم يُعْرف موعد التقاطه عائلة لبنانية وهي تتنزه فوق مرتفعات جليدية في مدينة طرابلس، فيما تسقط فتاة صغيرة فجأة داخل ما بدا أنها حفرة غير مرئية وسط الجليد، لتختفي الفتاة تماما، الأمر الذي أصاب متابعي مقطع الفيديو بالهلع والأسى قبل أن تظهر معلومات إيجابية في وقت لاحق، خصوصا وأن مقطع الفيديو لم يحسم مصير الطفلة التي ابتلعتها الحفرة.

وبحسب صفحات لحسابات على موقعي “فيسبوك” و”تويتر” فإن الطفلة بخير، إذ استطاعت أمها بحسب أقارب للطفلة من الإمساك بها بعد توقّف المقطع، فيما نُقِلت الطفلة إلى المشفى بسبب جروح صخور سقطت عليهما الطفلة، التي ظن كثيرون إنها فارقت الحياة بسبب اختفائها التام داخل الحفرة الجليدية. شاهد مقطع الفيديو لتعرف كيف اختفت الفتاة.

يُشار إلى أن موقع قناة (218) لا يمكنه التحقق من صحة الصور ومقاطع الفيديو التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية