كشفت نتائج دراسة علمية أجراها علماء جامعة الشرق في فنلندا، أن الكوليسترول الموجود في المواد الغذائية مثل البيض، لا يرتبط بخطر الإصابة بالجلطة الدماغية.

حيث يشير علماء جامعة الشرق الفنلندية في مقال عن نتائج دراستهم إلى أن تناول المواد الغذائية المحتوية على الكوليسترول، لا يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالجلطة الدماغية.

وكما هو معروف، هناك الكثير من المعلومات المتضاربة والمتناقضة بشأن العلاقة بين الجلطة الدماغية وتناول الكوليسترول الغذائي، فمثلاً يؤكد بعض العلماء على أن زيادة نسبة الكوليسترول في النظام الغذائي، تساعد على زيادة خطر أمراض الأوعية الدموية وبالأخص الجلطة الدماغية.

وتابع الباحثون التغيرات الحاصلة في دم 1950 رجلاً، شاركوا أعوام 1984-1989 في مشروع “دراسة عوامل الخطر لمرض نقص تروية القلب في كوبيو”، الذي ضمن إطاره تم تقييم عاداتهم الغذائية.

وخلال متابعة استمرت 21 سنة أصيب 217 منهم بالجلطة الدماغية، وعند دراسة العلاقة بين خصوصية نظامهم الغذائي وظروف الجلطة الدماغية توصل الباحثون إلى أن الكوليسترول الغذائي لم تكن له علاقة بخطر الجلطة الدماغية حتى عند الذين يحملون الجين APOE4 الذي يجعل الجسم أكثر حساسية للكوليسترول الذي يمتصه الجسم من الطعام.

هذا ويقول الباحثون:

“تشهد النتائج التي حصلنا عليها، أن تناول الكوليسترول الغذائي بمقدار 520 ملغم في اليوم، بما فيه تناول البيض يومياً، لا يرتبط بخطر الإصابة بالجلطة الدماغية حتى عند الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي للإصابة بها”.

كما يضيف الباحثون، أن الأشخاص الذين شاركوا في الدراسة، لم يعانوا قبل بداية الدراسة من أمراض القلب والأوعية الدموية، لذلك يجب التأكد من تأثير الكوليسترول الغذائي في الأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض.

The post دراسة حديثة: الكوليسترول الموجود في المواد الغذائية لا يُسبب الموت appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا