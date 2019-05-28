أشهر شيف تركي “يعرض الزواج” على فنانة جزائرية. شاهد

218TV|خاص

آخر ما دار في ذهن الفنانة الجزائرية منال حدلي التي ظهرت في برنامج “آراب آيدول”، وهي تقصد مطعم المدينة في مدينة إسطنبول في تركيا أن تتلقى عرضا للزواج من أشهر طباخ تركي تحظى مقاطعه المصورة والشيقة عن إعداد الطعام بمشاهدات مليونية من العرب الذين يقصدون معطمه الإسطنبولي، وأصبح أيقونة للسياحة في تركيا، ومقصدا للمشاهير من قادة دول ورؤساء حكومات ورجال أعمال وفنانين مشهورين.

وفي مقطع الفيديو الذي نال عدد مشاهدات ضخم بعد وقت قصير من نشره، يظهر الشيف التركي الشهير بوراك الذي ينحدر من أصول عربية، ويتحدث العربية إلى جانب اللغة التركية وهو يرحب بالفنانة حدلي، ثم يسألها عن عمرها، ليقول لها لاحقا إنهما نفس العمر، قبل أن يسألها ما إذا كانت تقبل أن تتزوجه، لكن الفنانة الجزائرية التي غمرها خجل شديد وفق ما أظهره مقطع الفيديو لم ترفض مثلما لم توافق أيضا، وهو ما قال معه متابعين للمقطع أن عرض بوراك لم يكن جديا، وأنه كان في سياق الترحيب بالفنانة الجزائرية، وأن من عادة بوراك أن يُمازِح ضيوف مطعمه. شاهد مقطع بوراك والفنانة الجزائرية لتعرف أكثر.

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