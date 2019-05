قامت السلطات الفيتنامية بإعدام مليون و700 ألف خنزير، منذ فبراير الماضي، جراء تفشي إنفلونزا الخنازير في البلاد.

حيث جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الزراعة الفيتنامية، الإثنين، وفق موقع بلومبيرغ الإخباري.

وقال البيان أن السلطات الفيتنامية عثرت على فيروس إنفلونزا الخنازير في مزارع لتربية الخنازير بـ42 مدينة.

كما أشار البيان أن السلطات أعدمت في الأسبوعين الماضيين 500 ألف خنزيراً مصاباً بالفيروس.

هذا ونوه البيان بأن عدد الخنازير التي جرى إعدامها جراء تفشي انفلونزا الخنازير في البلاد، بلغ مليوناً و700 ألف، منذ فبراير الماضي.

The post تفشي خطير للانفلونزا في فيتنام وإعدام أكثر من مليون و700 ألف خنزير appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا