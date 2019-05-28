عجوزان يحتفلان بالشهادة “الثانوية” بعد عقود

قامت مدرستان في أمريكا بدعوة عجوزين غابا عن حفل تخرجهما في الماضي إلى حضور حفل تخريج طلاب الثانوية في مدرستهما ليحظيا بالتكريم ذاته

حيث قامت المدرستان اللتان تخرج منهما العجوزان جو بيريكون البالغ من العمر 95

و بيل كرادوك البالغ من العمر 85 عاما بدعوتهما لحضور حفل التكريم مع طلاب الدفعة الحالية

وكان جو قد غاب عن حفل تخرجه في العام 1943 لمشاركته في الحرب العالمية الثانية، في حين غاب بيل عن حفل التخرج في العام 1955 لمشاركته في الحرب الكورية

وأقامت المدرستان حفل التخرج بالتزامن مع يوم تكريم الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في ساحات المعارك، والذي يصادف الاثنين الأخير من شهر مايو في كل عام

وقامت إدارة المدرستين بتسليم العجوزين شهادات التكريم وسط تصفيق حار من الطلاب والمدرسين والأهالي

من جهة أخرى عبر العجوزان عن سعادتهما بحصولهما على شهادة التكريم بعد مضي سنوات عديدة على تخرجهما

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