“أخبار ليبيا24” تعتذر عن الخطأ الوارد بخبر الاجتماع الأخير بين السويحلي وويليامز

أخبار ليبيا24

تعتذر وكالة “أخبار ليبيا24” عن الخطأ الوارد غير المتعمد في نقل الخبر الذي نشر أمس الثلاثاء بخصوص الاجتماع الذي دار بين الرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري، عبدالرحمن السويحلي، ونائبة رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز .

“أخبار ليبيا24” توضح أنه بعد المراجعة للمنشور الذي قام السويحلي بنشره اتضح أنه من أكد للبعثة وليس العكس ؛ حيث أن الصحيح في الخبر أن السويحلي هو من أكد لويليامز على موقف حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، الملتزم بأولوية دحر المعتدين على طرابلس واجتثاث مشروعهم بالكامل.

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