رفعت شركة “هواوي” الصينية دعوى في الولايات المتحدة، تطالب فيها بإقرار عدم دستورية إدراجها في القائمة السوداء الأمريكية، ومنعها من شراء المكونات والتكنولوجيا من منتجين أمريكيين.

حيث جاء في بيان وزعته الشركة الصينية: “رفعت هواوي دعوى في الولايات المتحدة، وتعتزم تقديم طلب لاستخدام التدابير والإجراءات القضائية المبسطة، خلال النظر في القضية”. وقالت الشركة أن هذا القانون الأمريكي، يعتبر شركة “هواوي” مذنبة بشكل صريح ومباشر، ويفرض عدداً كبيراً من القيود ضدها، ويبدو هدفه واضحاً ويتلخص في محاولة طرد الشركة من السوق الأمريكية. هذا وأعربت “هواوي” عن أملها في أن تعلن المحكمة أن الحظر المفروض عليها غير دستوري وأن تصدر قراراً يلغيه.

The post شركة هواوي ترفع دعوى قضائية في أمريكا وتُحاول رد اعتبارها في الأسواق العالمية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا