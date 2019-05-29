58 مليون ساعة متابعة إضافية لمواقع الترفيه في رمضان

أكدت شركتا “فيسبوك” و”غوغل” ارتفاع ساعات تصفح مواقعهما والتطبيقات التابعة لهما خلال شهر رمضان من قبل سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشارت تقارير صحفية إلى قضاء سكان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قرابة الـ58 مليون ساعة إضافية في استخدام “فيسبوك” و”إنستغرام” و”يوتيوب” مؤكدة أن المحتويات التي تابعها هؤلاء في موقع “يوتيوب” تنوعت بين نصائح الجمال ووصفات إعداد الأطعمة والرياضة ودراما التلفزيون.

وأضافت التقارير أن هذه الساعات الطويلة جعلت من شهر رمضان فرصة للشركات حققت من خلالها متابعات إضافية لإعلاناتها ناقلة عن المدير الإداري لموقع “فيسبوك” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رامز شحادة تأكيده بقاء الناس مستيقظين كثيرا خلال الليل وأنهم يمضون أوقاتا أطول على مواقع التواصل الاجتماعي قبل الإفطار وقبل السحور فيما يعمل الكثير منهم ساعات أقل في شهر رمضان قياسا بالشهور الأخرى.

بدورها كشفت شركة “غوغل” على لسان رئيسة الاتصالات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “جويس باز”عن ارتفاع نسبة مشاهدة المحتويات الرياضية وفيديوهات الترحال والسفر في مصر والسعودية والإمارات بنسبة 30% في شهر رمضان فيما ترتفع نسبة مشاهدة الفيديوهات المتعلقة باللعب بنسبة تراوحت بين 10 و20% مبينة أن نسبة مشاهدة المحتويات الدينية زادت هي الأخرى لتصل إلى نسبة 27%.

وأضافت أن منتجات “غوغل” مثل محرك البحث الخاص بها موجودة لتسهيل حياة المستخدمين ليركزوا على الأشياء التي تهمهم ومنها اتجاه القبلة لأداء الصلاة.

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