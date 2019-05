ما الشيء الذي يضر بصحة الدماغ وكيف نحصل على ليلة نوم جيدة؟

تشرع أدمغتنا في العمل بكفاءة أقل مع تقدمنا في العمر، لذا نحن بحاجة إلى الحفاظ على صحتها لفترة أطول.

وتقدم الدكتورة الخبيرة، سابينا برينان، نصائح حول كيفية الحفاظ على نشاط الدماغ مع التقدم في العمر.

وتقول برينان إن النوم الجيد يمنحنا الحيوية اللازمة في ساعات النهار، ويجعلنا نواجه معظم التحديات باستعداد تام. ولكن النوم السيء يجعلنا نشعر بالكسل والاضطراب والنسيان، كما يرتبط بالخرف في الحياة اللاحقة.

وكشفت سابينا عن طرق بسيطة للحصول على ليلة نوم جيدة:

– النشاط المكثف خلال النهار والتنزه في الخارج، أو ممارسة الرقص.

– الإقلاع عن التدخين.

– تجنب تناول الكافيين والكحول مساء.

– الاسترخاء قبل النوم من خلال الاستحمام، أو الاستماع إلى موسيقى هادئة.

– إطفاء الأنوار ليلا مع الحد من استخدام الهاتف الذكي في الفراش.

وبحلول منتصف العمر، تتجه أدمغتنا إلى اتباع الطريق الأسهل بلا تحديات تذكر، لذا يجب أن نستمر في التعلم وأن نكون نشطين قدر الإمكان، من خلال قراءة الكتب أو حل أحجية معينة أو تعلم العزف على آلة موسيقية، أو ممارسة بعض التمارين الرياضية.

وبحسب دراسة أمريكية فإن الأحداث المجهدة في الحياة، مثل وفاة أحد أفراد الأسرة، يمكن أن تزيد عمر الدماغ زهاء 4 سنوات على الأقل، وفيما يلي أنشطة تساعد في تخفيف مستويات التوتر منها ممارسة اليوغا والتأمل، القراءة، الاستماع إلى الموسيقى والغناء بصوت عال وكذلك الرقص.

هذا وكشف الخبراء عن شيئين مفاجئين يمكن أن يضرا بصحة الدماغ:

– الوزن الزائد: ابتداء من عمر 40، نفقد المادة البيضاء اللازمة لنقل الرسائل من أدمغتنا. وتسرّع زيادة الوزن هذه الخسارة.

– تلوث الهواء: يمكن أن تدخل جزيئات التلوث الدقيقة إلى الجسم عن طريق الرئتين، ما قد يعرضك لخطر الإصابة بمرض ألزهايمر وباركنسون.

