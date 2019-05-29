جديد سوني.. رقاقة إنترنت تعمل لمدى 100 كم

أعلنت شركة سوني اليابانية وبشكل مفاجئ عن إطلاقها رقاقة لأجهزة الإنترنت تعمل لمدى 100 كم، أطلقت عليها اسم CXM1501 GR.

وتعمل هذه الرقاقة من خلال تقنية الاتصال اللاسلكي المنخفض، والذي يتيح لها المجال لنقل البيانات بين الأجهزة الموجودة في مدى 100 كم دون أن يكون هناك حاجة لوجود الإنترنت.

ولكي يستفيد المستخدم من هذه الرقاقة يجب عليه تثبيتها على جهازه والجهاز الآخر الذي يرغب بنقل البيانات منه، والتأكد من وجود مركز اتصال ELTRES LPWA التابع للشركة في مكان تواجده، والذي يقوم بتوزيع الإشارة على الأجهزة الموجودة في نطاقه.

وتتميز الرقاقة الجديدة بقدرتها على استقبال الإشارة بشكل واضح دون أن تتأثر بكتل الأبنية الموجودة في المنطقة.

وأكدت الشركة اليابانية أن الرقاقة الجديدة قادرة على نقل الإشارة بحزم 920 ميغا بيكسل إلى مركز الاتصال ELTRES LPWA، والذي سيقوم بتحديد الأماكن من خلال مستشعر GPS، ومستشعر الأماكن عبر الأقمار الصناعية GNSS الذي سيستخدم لمعرفة مكان وتاريخ إرسال البيانات.

وقالت سوني إن هذه الرقاقة ستساعد الأشخاص على القيام برحلات برية في مناطق واسعة، بالإضافة إلى مساعدتها في تحديد أماكن اليخوت، وتعقب الطائرات التي تعمل دون طيار.

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