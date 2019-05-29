سامسونغ تكشف عن هاتف جديد ببطارية خارقة

رفعت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية النقاب عن هاتف مقاوم للماء والغبار بسعر منافس أطلقت عليه اسم Galaxy M20.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بمعالج Exynos 7904 ثماني النوى، يعمل بتردد 1.8 غيغا هرتز، ومعالج رسوميات Mali-G71، وسيعمل الجهاز الجديد بنظام Android 8.0.

وجاء الهاتف بشاشة عالية الدقة مقاس 6.3 بوصة تحتوي على كاميرا أمامية، وبهيكل مقاوم للماء والغبار.

أما الكاميرا الخلفية للهاتف فجاءت مزدوجة، حيث بلغت دقة الكاميرا الأولى 13 ميغا بيكسل، والثانية 5 ميغا بيكسل.

وبلغ حجم الذاكرة العشوائية للهاتف 3 و4 غيغا بايت، في حين بلغت مساحة الذاكرة الداخلية 32 و64 غيغا بايت، ويمكن للمستخدم زيادة حجم الذاكرة من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي.

وتعد بطارية الهاتف الجديد إحدى أهم ميزاته، حيث تصل سعتها إلى 5000 ميلي أمبير، وتتيح المستخدم استخدام الهاتف لمدة 48 ساعة متواصلة، كما احتوى الهاتف على شريحة NFC، ومنفذ USB-C.

يذكر أن الشركة الصينية ستطرح الجهاز الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 275 دولارا أميركيا.

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