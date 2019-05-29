مريضة بالسرطان تحقق حلمها بتسلق جبال الهملايا

تمكنت إيزابيلا دي لاهوسي البالغة من العمر 55 عاما والمصابة بمرض سرطان الرئة من تحقيق حلمها بتسلق جبال الهملايا رغم المرض.

وقامت إيزابيلا بهذه الرحلة في شهر يناير الماضي رفقة عائلتها، حيث أرادت من خلال هذه الرحلة تحدي المرض وقهره.

وبعد أسبوعين من التسلق في ظروف جوية سيئة، وحرارة منخفضة وصلت إلى 20 درجة تحت الصفر، تمكنت العائلة من تسلق جبل أكونكاغوا أعلى جبال الهملايا.

ولا تعد هذه المغامرة الأولى التي تقوم بها إيزابيلا، حيث قامت في العام الماضي بالتجول لمسافة 500 ميل في منطقة كامينو دي سانتياغو الجبلية الواقعة في إسبانيا.

وقالت إيزابيلا إن أيامها على هذه الأرض باتت معدودة، لذلك فإنها لا تريد الاستسلام للمرض، بل تريد القيام بعدد من المغامرات الأخرى مع عائلتها لكي تتذكرها بعد وفاتها.

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