لينوفو تطلق ساعة مميزة لعشاق الرياضة

أماطت شركة لينوفو الصينية اللثام عن ساعة ذكية جديدة مناسبة لعشاق الرياضة أطلقت عليها اسم Ego.

وجاءت الساعة الجديدة بشاشة مقاس 1.6 بوصة مضادة للانعكاسات، بالإضافة إلى وجود زر للإضاءة فيها، في حين صنع سوار الساعة من المطاط، وألحق به كابل شحن مغناطيسي.

وتحتوي ساعة Ego على عدد كبير من المميزات، فهي قادرة على العمل حتى عمق 50 مترا تحت سطح الماء، بالإضافة لقدرتها على قياس معدل ضربات القلب، وتتبع الخطوات، ومراقبة سلوك الشخص أثناء النوم.

ومن خلال وصل الساعة بالهاتف الذكي من خلال تقنية البلوتوث 4.0 فإن المستخدم سيكون قادرا على تلقي الإشعارات الواردة من البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى قدرته على الرد على المكالمات من خلال الساعة خلال أدائه التمارين الرياضية بعيدا عن هاتفه الذكي.

يذكر أن لينوفو لم تفصح عن الموعد المحدد لإطلاق الساعة الجديدة في الأسواق، ولا عن سعرها.

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