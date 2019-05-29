أب ينقذ طفله من أنياب أسد مفترس

تفاجأ عدد من السياح أثناء سيرهم في محمية طبيعية قرب مدينة سانت دييغو الأميركية يوم 27 مايو الجاري بهجوم مباغت لأسد الجبال المفترس.

وأثناء هجوم الأسد تشتت المجموعة المؤلفة من 11 شخصا، ولم يبقَ في الوسط سوى طفل صغير يبلغ من العمر 4 سنوات انقض عليه أسد الجبل بشكل مباشر وحاول التهامه.

وقام والد الطفل بضرب أسد الجبال بالحجارة لكي يمنعه من افتراس فلذة كبده، ليترك أسد الجبال الطفل، ويفر إلى داخل الغابة.

وعلى الفور قام الأب بنقل ابنه الذي عانى من جروح غير خطيرة في الرأس إلى المستشفى، حيث تم علاجه.

بالمقابل قامت سلطات المحمية بالبحث عن الأسد الذي هاجم المجموعة، وقتلته بعد عدة ساعات.

وقالت إن السبب الرئيسي وراء ظهور أسد الجبال في هذه المنطقة وجود الغزلان بكثرة في هذه الفترة والتي تعد فرائس سهلة بالنسبة له.

الجدير بالذكر أن آخر هجوم لأسد الجبال على الإنسان حصل المحمية يعود لحوالي 20 عاما.

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