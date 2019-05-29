منوعات

كشف موعد صدور لعبة Death Stranding

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قدمت شركة “سوني” اليابانية مفاجأة مدوية لمحبي ألعاب الفيديو تتمثل في إصدار عرض للعبة Death Stranding الحصرية على أجهزة “بلاي ستيشن” إضافة إلى كشف موعد صدورها في 8 نوفمبر المقبل.

اللعبة تم كشف عنها لأول مرة في معرض E3 2016 وهي من تطوير استوديو Kojima Productions الجديد الإنشاء، للمخرح “هيديو كوجيما”.

وهذه اللعبة تم إنتاجها عن طريق محرك “Decima” المأخوذ من استوديو “Guerrilla Games” المشهور بلعبته “Horizon Zero Dawn” التي صدرت قبل نحو عامين.

ويتضمن العرض في الأسفل العديد من الشخصيات المرموقة في عالم التمثيل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك