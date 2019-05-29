كشف موعد صدور لعبة Death Stranding

قدمت شركة “سوني” اليابانية مفاجأة مدوية لمحبي ألعاب الفيديو تتمثل في إصدار عرض للعبة Death Stranding الحصرية على أجهزة “بلاي ستيشن” إضافة إلى كشف موعد صدورها في 8 نوفمبر المقبل.

اللعبة تم كشف عنها لأول مرة في معرض E3 2016 وهي من تطوير استوديو Kojima Productions الجديد الإنشاء، للمخرح “هيديو كوجيما”.

وهذه اللعبة تم إنتاجها عن طريق محرك “Decima” المأخوذ من استوديو “Guerrilla Games” المشهور بلعبته “Horizon Zero Dawn” التي صدرت قبل نحو عامين.

ويتضمن العرض في الأسفل العديد من الشخصيات المرموقة في عالم التمثيل.

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