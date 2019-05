مؤسسات تقدم خدماتها للمواطنين في مناطق الاشتباكات رغم الظروف الأمنية الصعبة.. تميزت بعض المؤسسات والشركات بتقديم خدماتها للمواطنين في المناطق التي تشهد توتراً جنوبي العاصمة طرابلس

ألقت الحرب الدائرة جنوب العاصمة طرابلس بظلالها على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين القاطنين في المناطق والأحياء التي تشهد اشتباكات مسلحة من أزيد من خمسين يوماً.

وتجد العديد من المؤسسات صعوبة بالغة في تقديم خدماتها نتيجة لهذه الظروف الأمنية العصيبة، من صعوبة الوصول إلى تلك المناطق وتضرر البنى التحتية نتيجة القصف المستمر لثمانية أسابيع متواصلة.

إلا أن بعض المؤسسات استطاعت بمجهوداتها أن تقدم للمواطنين في تلك المناطق قدراً جيداً من خدماتها، متحدية الظروف الأمنية القاهرة، ومستعينة بخبرات أطقمها وسواعد أبناء الوطن.

ومن بين هذه المؤسسات شركة جيجا للاتصالات والتقنية، التي تمكنت من إيصال خدمات الانترنت إلى سكان مناطق أبوسليم وعين زارة، وكذلك قصر بن غشير، بعد تعذر وصول الخدمة وقطع خط الألياف البصرية نتيجة للاشتباكات الدائرة.

وتمكنت شركة Giga من إيصال خدماتها عبر وصلة لاسلكية متغلبة بذلك على إشكالية انقطاع خط الألياف البصرية، حتى يتمكن القاطنون بمناطق الاشتباكات من الاستفادة من خدمة الانترنت.

وتعتبر جيجا من الشركات الرائدة في مجال الاتصالات والتقنية في ليبيا وتزويد خدمة الانترنت، كما أنها ظفرت في وقت سابق بالوكالة المباشرة لشركة Ubiquiti Networks والتي تعد أكبر شركة معدات توزيع الإنترنت اللاسلكي في العالم.

