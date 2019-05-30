تسليم عشماوي لمصر رسالة لكل الإرهابيين وخاصة المتواجدين في ليبيا

أخبار ليبيا24- خاص

تستمر أعمال مطاردة الإرهابيين واعتقالهم والجز بهم في السجون لتقديمهم للعدالة ليحاكموا نظير أفعالهم الإرهابية، فالاعتقالات هي الوجهة النهائية لجميع الإرهابيين وهي ضربة أخرى للحركات المتطرفة في ليبيا.

ومع كل خبر قبض على أحد الإرهابيين الذين يواجهون القوات المسلحة العربية يسعد الليبيون بهذه الأخبار بسبب رفضهم جميعًا للعنف الإرهابي؛ ويعتبر تحذير للمتطرفين الآخرين المختبئين في ليبيا.

عشماوي أحد قادة الإرهاب فر من مصر واستقر في ليبيا وتحديدًا في مدينة درنة معتقدًا أنها ملاذ له ولأتباعه ورفاقه الإرهابيين إلا أنه فوجيء بالجيش الليبي يحاصره ويضيق عليه الخناق حتى قبض عليه هو وأحد رفاقه المقربين.

الإرهابي هشام علي عشماوي المكنى أبوعمر المهاجر تم تسليمه أمس الثلاثاء إلى رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل خلال زيارته للرجمة ولقاءه القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر.

الجدير بالذكر أن عملية التسليم و الاستلام كانت وفق الاتفاقية الخاصة بالتعاون القضائي والسارية المفعول والموقعة بين ليبيا و مصر إبان النظام السابق.

ومكافحة الإرهاب مصلحة مشتركة للطرفين وأبدية للشعبين وستطال كل المطلوبين للعدالة والمتورطين فى قضايا عنف وإرهاب، فالزخم الإعلامى الذى يصاحب عملية التسليم هو بمثابة رسالة مهمة لكل الإرهابيين وخاصة مليشيات طرابلس المسلحة.

وتعد هذه العملية أول ظهور علنى ورسمى لعناصر الفرقة الخاصة لجهاز المخابرات العامة المصرية “GIS” حيث ظهر هذا الشعار المكتوب على ملابس الفريق المصاحب للإرهابي الخطير هشام عشماوى وحارسه الإرهابي بهاء أبو المعاطى, فى رحلة العودة.

وماعاد للإرهابيين مكان إلا السجن فهو الوجهة النهائية لجميع الإرهابيين، حيث يقبع في السجون الليبية عدد كبير من الإرهابيين الذين تم ضبطهم خلال المعارك ضد القوات المسلحة فهذه الاعتقالات هي ضربة للحركات المتطرفة في ليبيا.

ويرفض جميع الليبيين العنف الإرهابي لذلك يبدون سعادتهم أثناء القبض على هؤلاء المتطرفين، ويعتبر تحذير للمتطرفين الآخرين المختبئين في ليبيا أن مصيرهم سيكون السجن فلا مفر لديهم ولا مهرب.

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