في الخريف المقبل.. طرح لعبة جديدة من “Gameloft”

كشفت شركتا “Gameloft” المتخصصة في مجال نشر ألعاب الأجهزة المحمولة على مستوى العالم “LEGO Group” عن لعبتهما القادمة.

وتمثل اللعبة “LEGO® Legacy Heroes Unboxed” التي تنتمي إلى فئة ألعاب تقمص الأدوار والمعارك الجماعية باكورة إنتاج شركة “LEGO ” من هذا النوع من الألعاب لتضع بين أيدي اللاعبين 40 عاما من تاريخ الشركة في إنتاج المجسمات المصغرة وعوالمها التاريخية بأسلوب شيق وملحمي.

وتدور أحداث اللعبة من خلال جمع عالم جديد تماما يضم مجموعات مصغرة وكلاسيكية تشكل فريقا لخوض معارك جماعية ومغامرات ملحمية مع إضافة تفاصيل جديدة لإسعاد اللاعبين من كافة الأعمار وجعلهم يستذكرون أيام طفولتهم فيما من المنتظر أن تصدر هذه اللعبة في الخريف المقبل بعد أن يعمل استوديو في تورنتو على إضافة بعض المحتويات لها واستكمال تصميم مميزاتها.

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