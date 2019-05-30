أخطاء الجزء الأخير من صراع العروش.. عفوية أم مدفوعة؟

يبدو أن اتهامات “الاستعجال” التي تلقاها مسلسل صراع العروش في جزئه الثامن والأخير في مكانها بعد الحلقة الأخيرة التي وصفها كثيرون بأنها مخيبة للآمال.

وتصيّد عشاق المسلسل أكثر من خطأ فني وإخراجي ظهر في الجزء الثامن والأخير وكان آخرها رصد زجاجة مياه معدنية خلف أحد الممثلين الجالسين على كرسي.

وظهر في الصورة زجاجة مياه معدنية خلف قدم الممثل جون برادلي الذي لعب دور شخصية صامويل تارلي.

ويأتي هذا الخطأ بعد ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لكوب قهوة عصري في إحدى الحلقات، وبدا كأنه تابع للعلامة التجارية العالمية “ستار بكس” التي اقتنصت الفرصة والهدية الذهبية لتغرّد حول هذا “الخطأ”.

وظهرت نظرية تؤمن بأن القائمين على المسلسل ليسوا بهذه البساطة والسذاجة كي يقعوا في خطأ واضح للعيان ولا يحتاج الكثير من التدقيق وأن الحركة مقصودة كإعلان مدفوع من إحدى العلامات التجارية العالمية لبيع القهوة ومشتقاتها.

لكن وجهة النظر الأخرى تقول إنه لا يتعدى كوْنه مجرد خطأ، وأن الشركة المُنتجة HBO غير مستعدة لإضعاف هيبة الحلقات وسمعتها وتشويه صورة الإنتاج من أجل إعلانٍ مدفوع حتى لو كان المبلغ المدفوع قيمته مئات ملايين الدولارات.

وقام صناع المسلسل بتعديل المشهد بحذف اللقطة التي يظهر فيها كوب القهوة، لكن هذا لم يُنهِ الضجة.

وذكرت جونز ستايسي المديرة التنفيذية لشركة التسويق الأميركية “هوليوود برانديد” أن القيمة التقديرية للضجة الإعلامية التي أثارها ظهور هذا الكوب بالخطأ هي 2.3 مليار دوﻻر والمستفيد الأكبر كان شركة متخصصة في بيع القهوة ومشتقاتها ونشرت تغريدة على تويتر لاستغلال أو استثمار ما قيل أنه خطأ.

ومن الدارج في الأفلام والمسلسلات ما يُعرف بالإعلانات غير المباشرة، حيث يظهر بطل الفيلم مع هاتف من شركةٍ ما، أو يستقل سيارة تابعة لعلامة تجارية، وتكون هذه الإعلانات مدفوعة لكنها لا تظهر أنها إعلانات بشكلٍ واضح ومباشر.

وهناك من لا يدفع بشكل مباشر، بل يمنح صانعي الأفلام والمسلسلات لوجستيات وتسهيلات لتقليل نفقات الإنتاج مثل تزويدهم بسيارات أو مواقع تصوير.

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